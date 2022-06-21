ВОЙНА В Украине Украинские силы ударили по "островному гарнизону" оккупантов на Змеином и нанесли им потери

2022-06-21 20:30

Официально подтвердилась информация о том, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по острову Змеиный. Российские оккупанты понесли существенные потери.

Как сообщило Оперативное командование Юг на своей странице в Facebook, по Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения.

Островной гарнизон оккупантов понес значительные потери, подчеркнуло командование.

Военная операция продолжается.

Накануне в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, которые летели в сторону Змеиного.