ВОЙНА В Украине Военный эксперт Жданов оценил шансы ВСУ освободить Херсон до конца лета

2022-06-21 21:30

Недавно украинские защитники отразили первую линию обороны российской армии вблизи Херсона.

Известный военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, смогут ли украинские защитники освободить Херсон от оккупантов до конца лета.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью ТСН.

На сегодняшний день это очень оптимистично. Почему? Потому что все будет зависеть от темпов и объемов поступления западного вооружения", – сказал он.

Как отметил Жданов, то, что ВСУ отразили первую линию обороны российской армии вблизи Херсона, свидетельствует о плохом морально-психологическом состоянии россиян: они не готовы стоять "до последней капли крови", защищая эти рубежи.

"Они отступили от первой линии. Мы достаточно с минимальными усилиями выбили их из первой линии. То же самое может случиться и на второй, и на третьей линиях", – считает эксперт.

Жданов добавил, что такие успехи – хорошие для украинской армии, но также нужно учитывать и то, что оккупанты более тщательно укрупняют вторую линию обороны перед самим Херсоном.

Напомним, жителей временно оккупированного Херсона призывают эвакуироваться. Украинцы могут выехать даже через Крым. Особенно важно эвакуироваться семьям с детьми.