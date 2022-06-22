ВОЙНА В Украине По 250 тыс гривен: некоторые украинцы имеют право на новый вид помощи, кого это касается

2022-06-22 17:30

 

Украинцы могут получить до 250 тысяч гривен. О том, кто может претендовать на такую помощь от государства рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, по словам Шмыгаля, речь идет о тех украинцах, которые хотят стать частными предпринимателями.

"Любой украинец, имеющий бизнес-план и твердые намерения начать собственное дело, может рассчитывать на поддержку государства. Мы планируем выдать 20 тысяч таких грантов в год", - сообщил Шмыгаль.

Деньги можно получить для старта любого макробизнеса. Начиная от пошива одежды и обуви и заканчивая монтажными работами, химчистки и так далее.

Однако есть важные условия: участник программы не может работать на других предприятиях и вести другой бизнес.

Заявку на грант нужно будет подать через портал «Дія» или отделение «Ощадбанка», добавив к ней бизнес-план. Оценка проекта и его соответствие критериям обещают провести в течение 10 рабочих дней.

Деньги будут выдавать не наличными, а а средствами на отдельный банковский счет. Именно с него можно будет оплатить сырье, материалы, оборудование, инструменты, частично оплатить аренду помещения.

Бюджет программы в год — 5 млрд грн.

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2022-06-22 17:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССийские войска приближаются к Лисичанску 2022-06-22 19:00
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По 250 тыс гривен: некоторые украинцы имеют право на новый вид помощи, кого это касается 2022-06-22 17:30