По 250 тыс гривен: некоторые украинцы имеют право на новый вид помощи, кого это касается

Украинцы могут получить до 250 тысяч гривен. О том, кто может претендовать на такую помощь от государства рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Так, по словам Шмыгаля, речь идет о тех украинцах, которые хотят стать частными предпринимателями.
"Любой украинец, имеющий бизнес-план и твердые намерения начать собственное дело, может рассчитывать на поддержку государства. Мы планируем выдать 20 тысяч таких грантов в год", - сообщил Шмыгаль.
Деньги можно получить для старта любого макробизнеса. Начиная от пошива одежды и обуви и заканчивая монтажными работами, химчистки и так далее.
Однако есть важные условия: участник программы не может работать на других предприятиях и вести другой бизнес.
Заявку на грант нужно будет подать через портал «Дія» или отделение «Ощадбанка», добавив к ней бизнес-план. Оценка проекта и его соответствие критериям обещают провести в течение 10 рабочих дней.
Деньги будут выдавать не наличными, а а средствами на отдельный банковский счет. Именно с него можно будет оплатить сырье, материалы, оборудование, инструменты, частично оплатить аренду помещения.
Бюджет программы в год — 5 млрд грн.