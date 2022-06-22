роССийские войска приближаются к Лисичанску

Российское наступление является явной неудачей для украинской обороны в районе Северодонецк-Лисичанск.
Армия РФ успешно продвигается к Лисичанску с юга и, вероятно, атакует окрестности Лисичанска в ближайшую неделю. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).
Отмечается, что это российское наступление является явной неудачей для украинской обороны в районе Северодонецк-Лисичанск.
Как отмечает ISW, россиянам, вероятно, потребуются дальнейшие затяжные бои с украинскими войсками, подобные блокадным боям в Мариуполе и Северодонецке, чтобы захватить Лисичанск.
Ранее аналитики ISW прогнозировали, что военные РФ будут пытаться атаковать Лисичанск с юга, чтобы свести на нет преимущество в обороне, которое украинским защитникам предоставляет Северский Донец.
Также сообщается, что российские операции на оси Изюм-Славянск все больше тормозятся, поскольку россияне отдают приоритет операциям вокруг Северодонецка.
О том, что российские оккупанты приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку, сообщил также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, в Северодонецке продолжаются уличные бои. Также враг снова открыл огонь по поселкам Синецкий и Павлоград по уже разрушенным мостам и дважды по Азоту.
"На этот раз повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения", - отметил Гайдай.
Как заявил глава Луганской ОВА, россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Воронового.
"Тяжело на Попаснянском направлении. Враг зашел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое воздействие на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. Непросто нашим бойцам держать оборону и в районе Горного", - отметил Гайдай.
Также он рассказал, что в Горном за минувшие сутки разрушено девять домов, в Золотом - семь, в Новоивановке - 12.
"Под плотным огневым давлением сейчас и Лисичанск. Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации. Имеем по меньшей мере трех раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских. Ракетные удары выдержали здания полиции, прокуратуры, СБУ", - заявил глава Луганской ОВА.
Напомним, в Луганской области на Северодонецком направлении продолжаются боевые действия. Враг занял ряд поселков.
Ранее сообщалось, что Лисичанск подвергся авиаудару, есть погибшие.