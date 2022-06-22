ВОЙНА В Украине роССийские войска приближаются к Лисичанску

2022-06-22 19:00

Российское наступление является явной неудачей для украинской обороны в районе Северодонецк-Лисичанск.

Армия РФ успешно продвигается к Лисичанску с юга и, вероятно, атакует окрестности Лисичанска в ближайшую неделю. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Отмечается, что это российское наступление является явной неудачей для украинской обороны в районе Северодонецк-Лисичанск.

Как отмечает ISW, россиянам, вероятно, потребуются дальнейшие затяжные бои с украинскими войсками, подобные блокадным боям в Мариуполе и Северодонецке, чтобы захватить Лисичанск.

Ранее аналитики ISW прогнозировали, что военные РФ будут пытаться атаковать Лисичанск с юга, чтобы свести на нет преимущество в обороне, которое украинским защитникам предоставляет Северский Донец.

Также сообщается, что российские операции на оси Изюм-Славянск все больше тормозятся, поскольку россияне отдают приоритет операциям вокруг Северодонецка.

О том, что российские оккупанты приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку, сообщил также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в Северодонецке продолжаются уличные бои. Также враг снова открыл огонь по поселкам Синецкий и Павлоград по уже разрушенным мостам и дважды по Азоту.

"На этот раз повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения", - отметил Гайдай.

Как заявил глава Луганской ОВА, россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Воронового.

"Тяжело на Попаснянском направлении. Враг зашел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое воздействие на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. Непросто нашим бойцам держать оборону и в районе Горного", - отметил Гайдай.

Также он рассказал, что в Горном за минувшие сутки разрушено девять домов, в Золотом - семь, в Новоивановке - 12.

"Под плотным огневым давлением сейчас и Лисичанск. Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации. Имеем по меньшей мере трех раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских. Ракетные удары выдержали здания полиции, прокуратуры, СБУ", - заявил глава Луганской ОВА.

Напомним, в Луганской области на Северодонецком направлении продолжаются боевые действия. Враг занял ряд поселков.

Ранее сообщалось, что Лисичанск подвергся авиаудару, есть погибшие.