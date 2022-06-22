ВОЙНА В Украине Безработных украинцев будут привлекать к общественным работам - Шмыгаль

2022-06-22 20:00

Безработные граждане Украины смогут приобщиться к общественно полезным работам, например, разбору завалов или строительству защитных сооружений, и будут получать за это заработную плату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время сегодняшнего заседания Кабинета министров.

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“Правительство сегодня утвердит документ, предусматривающий, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам. Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы”, — сказал премьер.

Детали

По его словам, что именно нужно будет делать в конкретном регионе, будут определять местные власти. Также каждый человек, привлеченный к общественным работам, получит минимальную зарплату.

“Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта”, — резюмировал Шмыгаль.