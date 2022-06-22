ВОЙНА В Украине В Северодонецке бои продолжаются в промзоне, российские захватчики атакуют по всем направлениям, - руководитель ВГА

2022-06-22 21:00

Ситуация в Северодонецке Луганской области остается сложной, бои продолжаются в промзоне по линии "Азота"

Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире телемарафона.

Он также отметил, что частично бои идут и на территории завода.

По словам главы ВГА, агрессоры в прилегающих к Северодонецку селах Сиротино и Вороново пытаются постоянно атаковать и продавливать линию обороны.

"Они пытаются, атакуют фактически по всей линии фронта в Луганской области. Но наши силы стоят и отражаются… Мы будем надеяться, что устоим", – отметил он.

Стрюк сообщил, что на этом участке фронта украинские бойцы частично привлекают оружие, предоставленное зарубежными партнерами. Но вооружения очень не хватает для того, чтобы оттеснить захватчиков.

Также руководитель ВГА подчеркнул, что на Луганское направление российское командование отправляет новомобилизованных, в том числе из "ЛНР".

Тем не менее, есть и профессиональные военные, как "кадыровцы" и "вагнеровцы".

Справка

Согласно информации Стрюка, на оккупированных частях Луганщины есть запасы пищи, которые оставляла украинская сторона, когда гуманитарную помощь централизованно завозили. Ее выдавали населению в течение двух месяцев.

Что касается воды, жители продолжают извлекать ее из скважин в городе. Их осталось немного. В некоторых местах есть запасы топлива. Минимальные потребности в воде обеспечиваются, говорит руководитель ВГА.

Запасы медикаментов были созданы на самом Азоте, где находятся гражданские. Также с лекарствами помогают военные, держащие оборону.

"В оккупированной части Северодонецка некоторые запасы были сделаны в городской больнице. Несмотря на то, что она почти разрушена, там остались несколько врачей, которые продолжают оказывать помощь гражданскому населению.

В каких условиях — сложно себе представить", – отметил он.