ВОЙНА В Украине Есть одно "но": эксперт объяснил, как будут освобождать Херсон

2022-06-23 17:00

Основной целью будущего контрнаступления на юге Украины будет не Херсон, а Новая Каховка. Штурм Херсона возможен, но он будет означать начало уличных боев, что приведет к огромному количеству жертв.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

”О ситуации на Херсонщине нужно говорить очень осторожно. Там на некоторых направлениях россияне отходят и без боя, потому что понимают, что у них позиции не очень хорошие. Там есть ситуация непонятная на некоторых локальных направлениях. Но я считаю, что основной целью возможного контрнаступления – я повторяю, что сейчас мы видим не контрнаступление, а пока подготовительные моменты... Основной удар и контрнаступление будет не на Херсон, а на Новую Каховку. Скажем так, это реальнее, чем ввязаться в уличные бои в Херсоне, это будет с огромными жертвами. А Новая Каховка в стратегическом и тактическом плане более выгодна для контрнаступления", - пояснил Жирохов.

По словам эксперта, украинское командование пытается сделать так, чтобы было меньше погибших бойцов.

"Прямой штурм Херсона будет очень кровавым, это неприемлемо для нас. Поэтому все эти моменты будут направлены на то, чтобы россияне сами сдали Херсон, понимая, что они находятся в каком-то окружении или полуокружении", - подчеркнул Жирохов.