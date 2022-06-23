ВОЙНА В Украине Главнокомандующий ВСУ Залужный сделал важное заявление о ситуации на фронте

2022-06-23 19:30

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявляет, что украинские военные на фронте вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи.

Об этом Залужный сообщил в социальной сети Facebook.

"Цена свобода высока. Нам очень тяжело, ведь огневой перевес на стороне противника. Несмотря ни на что мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая", – подчеркнул Залужный.

По его словам, ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции.

"Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью. Держим строй!" – добавил главнокомандующий ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Украину уже прибыли первые реактивные системы залпового огня HIMARS из США.

Также стало известно, что в Запорожской области Вооруженные силы Украины уже получили военную помощь от западных партнеров, благодаря чему существенно улучшили свои позиции на фронте.

Так временем в Минобороны отметили, что самая сложная ситуация сегодня на востоке Украины, но ВСУ предпринимают все усилия, чтобы сдерживать врага.