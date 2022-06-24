ВОЙНА В Украине Призывавший не сопротивляться российским оккупантам мэр в суде признал свою вину

2022-06-24 18:28

Суд признал главу Пивденного городского совета Харьковской области Александра Брюханова виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины, но назначил ему условное наказание. Об этом известно из приговора Киевского районного суда Харькова.

По данным суда, Брюханов днем 27 февраля во время собрания призвал местных жителей не сопротивляться российским оккупантам и сказал, что в городе не будут формироваться силы сопротивления, огнестрельное оружие населению выдаваться не будет.

Прокурор и подозреваемый заключили соглашение о признании виновности. Суд признал Брюханова виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, но с испытательным сроком в два года. Суд отменил арест и освободил осужденного из-под стражи.

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ВОЙНА В Украине

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Призывавший не сопротивляться российским оккупантам мэр в суде признал свою вину 2022-06-24 18:28