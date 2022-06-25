ВОЙНА В Украине Украинская авиация ударила по скоплениям роССиян на Юге: что известно об их потерях

2022-06-25 09:30



Украинские штурмовики и вертолеты нанесли удары по скоплениям российских оккупантов возле Снигиревки и Александровки, что на границе Николаевской области.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень".

"В итоге подтвержденные потери противника за сутки составляют 46 россиян, крупнокалиберная 152-миллиметровая пушка "Гиацинт", 2 танка Т-72 и 7 единиц другой бронированной техники", - говорится в сообщении.

В ОК "Пивдень" добавили, что украинские военные также сбили на Николаевщине разведывательный беспилотник россиян "Орлан-10".

Также отмечается, что из-за длительного шторма в Черном море российские оккупанты отвели часть кораблей в пункты базирования, оставив два ракетных и один большой десантный корабль.

"Тем не менее угроза ракетных ударов остается и с моря, и с неба, и с суши. Шторм еще не утих, поэтому странствующие мины могут попадаться в любых районах моря и выталкиваться на побережье", - отметили в командовании.

Кроме этого сообщается, что вечером 24 июня вражеская стратегическая авиация с направления оккупированной Херсонщины атаковала Криворожский район.

"Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, одна попала в сельскохозяйственные угодья на окраине Нововоронцовки. Повреждена сельскохозяйственная техника, критических разрушений и человеческих потерь, предварительно, нет", - сообщили в ОК "Пивдень".

Также авиационный налет вертолетами оккупанты совершили в Бериславском районе Херсонщины, выпустив 6 неуправляемых ракет.