ВОЙНА В Украине В Сенате США рф признали государством — спонсором терроризма: что это значит

2022-06-25 16:30

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о включении российской федерации в список стран, которые поддерживают терроризм. Россия станет пятой страной в списке государств-террористов.

Сенатор-республиканец Крис Кунс сообщил, что окончательное решение о признании рф государством, спонсирующим деятельность террористов, в связи с незаконным вторжением на территорию Украины, должно быть принято администрацией президента США Джо Байдена.

Резолюция комитета призывает администрацию Джо Байдена побыстрее сделать это, сообщает издание «Голос Америки» .

«Нет сомнений в том, что россия во главе с владимиром путиным является государством-спонсором терроризма. То, что он предпринял, отдав приказ идти на Украину, было террористическим актом. Он военный преступник, и на нем лежит ответственность за каждое преступление, которое было совершено от его имени», — сообщил сенатор-республиканец Джеймс Риш.

По мнению Риша, на общем голосовании в Сенате резолюция «получит значительное количество голосов». Отмечается, что против стран-спонсоров терроризма вводят санкции, которые включают в себя ограничения на получение помощи от США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, меры контроля над экспортом товаров двойного назначения и различные финансовые ограничения.

На данный момент в список внесены четыре государства: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Отметим, ранее президент США Джо Байден назвал российского диктатора владимира путина военным преступником и призвал привлечь его к ответственности за преступления против мирных украинцев.