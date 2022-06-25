ВОЙНА В Украине Необходим огневой паритет с россией: Залужный обсудил техническую помощь с генералом США

2022-06-25 17:30

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Стороны обсудили ход поставки международной технической помощи и оперативную ситуацию.

Об этом Залужный написал в Facebook.

В ходе переговоров с американским генералом, Залужный подчеркнул, что крайне необходимо установить огневой паритет с россией, что позволит стабилизировать ситуацию на Луганском направлении.

«С удовольствием и глубоким уважением поддерживаю постоянную связь с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Сегодня во время телефонного разговора обсудили оперативную обстановку и ход снабжения международной технической помощи Силам обороны Украины. Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении», — сообщил Залужный.

Также Главнокомандующий ВСУ поблагодарил генерала Милли за глубокое понимание ситуации, самоотверженность и ведущую роль в деле оказания военной помощи нашему государству.

Ранее сообщалось, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 450 миллионов долларов.