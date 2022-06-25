Необходим огневой паритет с россией: Залужный обсудил техническую помощь с генералом США

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Стороны обсудили ход поставки международной технической помощи и оперативную ситуацию.
Об этом Залужный написал в Facebook.
В ходе переговоров с американским генералом, Залужный подчеркнул, что крайне необходимо установить огневой паритет с россией, что позволит стабилизировать ситуацию на Луганском направлении.
«С удовольствием и глубоким уважением поддерживаю постоянную связь с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Сегодня во время телефонного разговора обсудили оперативную обстановку и ход снабжения международной технической помощи Силам обороны Украины. Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении», — сообщил Залужный.
Также Главнокомандующий ВСУ поблагодарил генерала Милли за глубокое понимание ситуации, самоотверженность и ведущую роль в деле оказания военной помощи нашему государству.
Ранее сообщалось, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 450 миллионов долларов.