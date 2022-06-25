ВОЙНА В Украине В Белом доме рассказал о планах по вооружению Украины

2022-06-25 21:30

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о том, что Соединенные Штаты с высокой долей вероятности продолжат передачу Украине артиллерийских систем залпового огня.

В четверг министр обороны Украины Алексей Резников, в страну прибыли высокомобильные артиллерийские реактивные системы залпового огня (High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS) из США.

Джон Кирби, не вдаваясь в подробности, заявил, что продолжение поставок таких систем «очень вероятно».

«Мы будем помогать [украинцам], чем сможем, и как можно быстрее. Вооружение поступает с рекордной скоростью, какой я никогда не видел, – подчеркнул Джон Кирби. – Поставки осуществляются буквально каждый день. И не только из Соединенных Штатов, хотя мы являемся крупнейшим донором, – более 40 других стран также в той или иной форме вносят свой вклад в обеспечение безопасности [Украины]».

Кирби отметил, что украинская сторона самостоятельно определяет, какие операции она будет проводить с использованием американского оружия, так как вооружение является «собственностью Украины, и они сами решают, как они будут его использовать».

«Президент Зеленский является главнокомандующим вооруженными силами. Мы уважаем его решения, то, как он собирается использовать эти силы... Наша задача — убедиться, что у него есть инструменты, чтобы сделать это наиболее эффективным и действенным способом», – подчеркнул Кирби, добавив, что Вашингтон по-прежнему привержен победе Украины перед лицом российской агрессии.

«Мы хотим, чтобы Украина преуспела на поле боя, и хотим, чтобы они преуспели за столом переговоров, если до этого дойдет. Сейчас, очевидно, мы не находимся на этой стадии. Но мы считаем, что именно президент Зеленский должен определить, как будет выглядеть победа. В отличие от россиян, мы уважаем решение украинских избирателей избрать его на этот пост», – добавил Джон Кирби.

Он не исключил, что президент Джо Байден может встретиться с Владимиром Путиным, если этого потребуют интересы национальной безопасности.

«Президент будет встречаться и обсуждать с любым лидером мира вещи, которые, по его мнению, отвечают интересам национальной безопасности американского народа. Это его работа как главнокомандующего, и он серьезно к этому относится», – подчеркнул Кирби, отметив также, что приверженность американским ценностям и защите прав человека «не противоречит прагматичному ведению внешней политики».