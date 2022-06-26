ВОЙНА В Украине С 1 июля в Украине повышают прожиточный минимум: как это отразится на пенсиях

2022-06-26 20:30

 

С 1 июля в Украине повышается прожиточный минимум и это влечет за собой перерасчет пенсионных выплат. Изменения затронут пенсионеров, которые утратили трудоспособность.

Журналисты рассказали о том, как изменятся прожиточный минимум и как изменятся пенсии.

С начала июля прожиточный минимум для граждан, потерявших трудоспособность, будет больше на 93 гривны. Он вырастет с 1 934 гривен до 2027 гривен. Важно отметить, что данный показатель напрямую связан с минимальной и максимальной пенсией украинцев.

Как изменится прожиточный минимум с 1 июля

2508 гривен — общий показатель на одного гражданина (расчет в месяц);

2201 гривна — для малолетних детей в возрасте до 6 лет;

2744 гривен — для детей в возрасте от 6 до 18 лет;

2600 гривен – для трудоспособных граждан;

2027 гривен — для граждан, потерявших трудоспособность.

Таким образом, минимальная пенсия с 1 июля составит 2027 грн, что больше на 93 грн от текущего размера. Максимальную пенсию в 19340 грн. повысят на 930 грн.

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