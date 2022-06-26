ВОЙНА В Украине видео Работает HIMARS: украинские воины разгромили два командных пункта армии рф

2022-06-26 12:30

 

Кроме живой силы противника, удалось уничтожить немало военной техники, которой особенно гордится "вторая армия мира".

Украинские защитники применили американские системы залпового огня HIMARS и успешно разгромили два командных пункта российской армии.

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm и Силы специальных операций.

В частности, воинам удалось ударить по командному пункту 20 армии Западного военного округа ВС РФ (в/ч 89425, Воронеж), дислоцировавшемся в здании школы в Изюме.

Также защитники Украины уничтожили передовой пункт управления десантных войск ВС РФ. По информации ССО, атаку осуществили на Донбассе. Разведчики обнаружили колонну врага, насчитывавшую 6 РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП.

"Удачно наведя артиллерию, воины ССО корректировали огонь украинских орудий, пока те разносили вражескую технику на куски", - говорится в сообщении.

HIMARS-американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

Украине пока передали ракеты дальностью до 80 км.

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