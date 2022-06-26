ВОЙНА В Украине Тайная мобилизация в рф: Буданов сделал заявление о накоплении сил оккупантов

2022-06-26 17:30

 

Глава украинской разведки заявил, что Украина обязательно отвоюет свои территории.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов в интервью изданию Reuters заявил, что Украина обязательно отвоюет свои территории. Однако, пока не стоит "ждать чуда", потому что враг проводит тайную мобилизацию и накапливает силы.

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Украина не должна надеяться на чудо, поскольку вернуть захваченные территории удастся только военной победой над Россией.

"Мы не должны ждать чуда, что они устанут и перестанут хотеть воевать и так далее. Мы отвоюем свою территорию в результате нашего контрнаступления", - отметил Буданов.

По его словам, противник использует свои резервные силы в рамках тайной мобилизации для пополнения своих рядов на Донбассе, поэтому нет смысла ждать истощения наступательного потенциала россии.

Отметим, ранее мы сообщали, что, начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру, начинающийся переломный момент. "Мы восстановим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", - заявил глава ГУР.

 

 

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