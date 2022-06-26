ВОЙНА В Украине Армия рф уменьшилась на 34 850 человек: новые данные Генштаба о потерях врага

2022-06-26 18:30

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 июня потери личного состава противника составляют около 34 850 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 34850 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1532 (+21) ед.,

боевых бронированных машин - 3659 (+14) ед.,

артиллерийских систем - 764 (+0) ед.,

РСЗО - 243 (+2) ед.,

средства ПВО - 99 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед.,

вертолетов - 184 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 630 (+4),

крылатых ракет - 139 (+2),

кораблей /катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2564 (+4) ед,

специальной техники – 60 (+0).