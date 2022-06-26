Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 июня потери личного состава противника составляют около 34 850 человек.
Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 34850 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1532 (+21) ед.,
боевых бронированных машин - 3659 (+14) ед.,
артиллерийских систем - 764 (+0) ед.,
РСЗО - 243 (+2) ед.,
средства ПВО - 99 (+0) ед,
самолетов - 217 (+0) ед.,
вертолетов - 184 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 630 (+4),
крылатых ракет - 139 (+2),
кораблей /катеров - 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2564 (+4) ед,
специальной техники – 60 (+0).