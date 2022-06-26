ВОЙНА В Украине Операция ВСУ в Северодонецке была сорвана из-за публичных сообщений гражданских – Маляр

2022-06-26 21:30

 

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что публичные сообщения невоенных, которые обнародуются, в частности, в социальных сетях, часто мешают нашим защитникам. Именно так произошло в Северодонецке, где из-за этого была сорвана операция украинских военных.

Цитата

«Почему нельзя публично говорить, что ВСУ вышли из… или зашли в … населенный пункт до того, как об этом заявит Генштаб. Потому что это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время – сутки/двое, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции», – написала Маляр на своей странице в Фейсбук.

Она привела пример, что одновременно с выходом из или заходом в город реализуются параллельно несколько задач. И для их реализации важно это делать в условиях информационной тишины.

«Все, о чем можно в этот момент говорить, – говорят официальные источники: Генштаб и Минобороны (мы всегда скоординированы информационно).

Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях к официальным заявлениям Генштаба отчасти срывает военные операции – как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное», - сообщила заместитель министра.

Напомним

24 июня началась операция по выходу украинских военных из Северодонецка.

subscriber subscriber

Еще по теме

Оккупанты пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 26 июня

2022-06-26 11:30

Оккупанты направили все резервы на штурм Северодонецка и направления Золотое-Тошковка – Гайдай

2022-06-23 20:30

Главнокомандующий ВСУ Залужный сделал важное заявление о ситуации на фронте

2022-06-23 19:30

Оккупанты захватили два населенных пункта возле Лисичанска и Северодонецка - Генштаб

2022-06-23 18:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Подоляк назвал условия окончания войны в ближайшее время

2022-06-26 22:30

Операция ВСУ в Северодонецке была сорвана из-за публичных сообщений гражданских – Маляр

2022-06-26 21:30

С 1 июля в Украине повышают прожиточный минимум: как это отразится на пенсиях

2022-06-26 20:30

путин хочет отдать Беларуси "Искандеры" с ядерными зарядами, а лукашенко заговорил о войне с Литвой

2022-06-26 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Подоляк назвал условия окончания войны в ближайшее время 2022-06-26 22:30
Операция ВСУ в Северодонецке была сорвана из-за публичных сообщений гражданских – Маляр 2022-06-26 21:30
С 1 июля в Украине повышают прожиточный минимум: как это отразится на пенсиях 2022-06-26 20:30
путин хочет отдать Беларуси "Искандеры" с ядерными зарядами, а лукашенко заговорил о войне с Литвой 2022-06-26 19:30