ВОЙНА В Украине Подоляк назвал условия окончания войны в ближайшее время

2022-06-26 22:30

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что вскоре в России могут начаться психологически необратимые процессы, вызванные паническими настроениями, страхом и внутренними конфликтами.

Об этом он заявил в интервью изданию "Бабель".

Именно эта внутренняя нестабильность может привести к тому, что война, развязанная РФ против Украины, закончится в ближайшее время.

"В России могут начаться психологически необратимые процессы. Они могут быть вызваны паническими настроениями, страхом и внутренними конфликтами. То есть война, казалось бы, может быть затяжной. Но она может закончиться в ближайшее время. В результате внутреннего разрыва в самой Российской Федерации. Вот и все", – считает Подоляк.