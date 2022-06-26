ВОЙНА В Украине Подоляк назвал условия окончания войны в ближайшее время

2022-06-26 22:30

 

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что вскоре в России могут начаться психологически необратимые процессы, вызванные паническими настроениями, страхом и внутренними конфликтами.

Об этом он заявил в интервью изданию "Бабель".

Именно эта внутренняя нестабильность может привести к тому, что война, развязанная РФ против Украины, закончится в ближайшее время.

"В России могут начаться психологически необратимые процессы. Они могут быть вызваны паническими настроениями, страхом и внутренними конфликтами. То есть война, казалось бы, может быть затяжной. Но она может закончиться в ближайшее время. В результате внутреннего разрыва в самой Российской Федерации. Вот и все", – считает Подоляк.

subscriber subscriber

Еще по теме

Джонсон назвал сроки контрнаступления Украины

2022-06-23 21:30

Как раньше, уже не будет: Зеленский рассказал, как может измениться призыв в Украине после войны

2022-06-23 21:00

Сегодня День скорби и памяти жертв войны - украинцев предупредили о провокациях

2022-06-22 11:35

Зеленского с начала войны пять раз пытались убить, - Данилов

2022-06-19 20:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Подоляк назвал условия окончания войны в ближайшее время

2022-06-26 22:30

Операция ВСУ в Северодонецке была сорвана из-за публичных сообщений гражданских – Маляр

2022-06-26 21:30

С 1 июля в Украине повышают прожиточный минимум: как это отразится на пенсиях

2022-06-26 20:30

путин хочет отдать Беларуси "Искандеры" с ядерными зарядами, а лукашенко заговорил о войне с Литвой

2022-06-26 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Подоляк назвал условия окончания войны в ближайшее время 2022-06-26 22:30
Операция ВСУ в Северодонецке была сорвана из-за публичных сообщений гражданских – Маляр 2022-06-26 21:30
С 1 июля в Украине повышают прожиточный минимум: как это отразится на пенсиях 2022-06-26 20:30
путин хочет отдать Беларуси "Искандеры" с ядерными зарядами, а лукашенко заговорил о войне с Литвой 2022-06-26 19:30