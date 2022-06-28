ВОЙНА В Украине видео По оккупантам на Змеином нанесены новые удары

2022-06-28 17:30

ВСУ снова нанесли удар по вражеским силам на захваченном россиянами острове Змеиный. Уничтожены три вражеских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1".

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

"Прошлой ночью было попадание по острову Змеиный снова. Общий итог этой операции – три "панцерника", оружия у Змеиного мы украли… и радиолокационная станция у них не работает. То есть подходы к острову усложнены, и в связи с этим рашисты не могут подойти (к острову) и оказать помощь, подвезти какое-то вооружение или живую силу", – рассказала Гуменюк.

Она уточнила, что речь идет об обобщенных данных за всю военную операцию по состоянию на утро 28 июня.

Соответствующее видео опубликовал на своем канале в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

"Новые, сокрушительные удары Украины по острову Змеиный. ВСУ не дают оккупантам создать на острове плацдарм для нападения на Одессу", - подписал он кадры.