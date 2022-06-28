ВОЙНА В Украине "У следствия есть имена": в МВД заявили, что знают, кто запустил ракеты по ТЦ в Кременчуге

2022-06-28 18:30

Аналитики Службы безопасности Украины и Национальной полиции установили личности российских летчиков, которые нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Фамилии военных преступников, сидевших в кабине истребителя Ту-22, с которого были запущены ракеты, уже известны.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в ходе брифинга возле ставшего целью удара ТРЦ "Амстор". Фамилий виновных в гибели по меньшей мере 20 посетителей торгового центра на Полтавщине он пока не назвал.

"Аналитики Службы безопасности Украины и Национальной полиции установили, какой именно полк (российской) авиации совершил это преступление. Уже есть первые имена летчиков, которые взлетали на Ту-22 и совершили роковые выстрелы", - заявил Монастырский.

При этом он не стал называть фамилии преступников.