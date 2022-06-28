ВОЙНА В Украине видео Пентагон оценил успехи ВСУ и пообещал новые HIMARS

2022-06-28 20:00

Военное руководство США заявило о высокой эффективности украинских военных и пообещало в ближайшее время передать новые системы HIMARS.

В Минобороны США высоко оценили достижения украинских военных, которые малыми силами эффективно сдерживают армию РФ. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона, сообщает во вторник, 28 июня, Голос Америки.

"С военной точки зрения, то небольшое количество украинцев, которое удерживало россиян в Северодонецке так долго, - "это то, что мы все будем изучать в будущем", - заявил представитель Пентагона.

По его словам, на той небольшой территории, которую ВС РФ удалось отвоевать, было потеряно большое количество личного состава и техники.

"Несколько сотен украинцев продолжают сдерживать российскую армию в довольно серьезном бою. Это говорит о стойкости украинских солдат и их руководства", – заявил сотрудник Пентагона.

По его словам, Министерству обороны США стало известно о растущих признаках сопротивления российской оккупации недалеко от Херсона.

"За последние несколько дней нам стало известно об убийствах местных российских чиновников. Нам также известно, что украинцам удалось освободить несколько небольших городов к северо-западу и западу от Херсона", - заявил он.

По словам высокопоставленного сотрудника Пентагона, Министерство обороны США увидело доказательства сохраняющихся проблем с моральным духом среди российских военнослужащих.

Он добавил, что Россия также использовала свои резервы за последний месяц.

"Тот факт, что Россия говорит о резервах, свидетельствует о влиянии украинцев на российскую армию. На бумаге Россия, безусловно, имеет преимущество в системах вооружения и общей численности войск, которые она может выставить на поле боя", - отметил сотрудник Пентагона.

В то же время, прогресс на поле боя, который демонстрируют ВСУ с меньшими силами, свидетельствует об их мастерстве и решимости.

Что касается поставок американского оружия в Украину, чиновник сказал, что вскоре в Украину будут отправлены четыре дополнительных высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса HIMARS.

"Мы продолжаем работать над нашей помощью в сфере безопасности и делаем все возможное, чтобы доставить эту помощь украинцам как можно быстрее", - сказал сотрудник Пентагона.

Он добавил, что новости с фронта свидетельствует о том, что украинцы хорошо используют не только американские системы, но и системы, которые они получают от других партнеров и союзников по всему миру.

Ранее сообщалось, что на юге ВСУ пресекли попытку врага вернуть деоккупированные территории.