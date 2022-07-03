ВОЙНА В Украине видео Мэр Мелитополя раскрыл детали мощного удара ВСУ по базе оккупантов: враг готовит провокации

2022-07-03 10:00

Украинские военные, по данным Федорова, ночь нанесли более 30 ударов по российской военной базе.

В Мелитополе украинские военные ночью более 30 раз ударили по российской военной базе.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз рашистов. Нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе", - отметил он.

Мэр ожидает большой поток мелитопольцев на эвакуацию.

По его словам, также 2 июля благодаря силам сопротивления российский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов.

"Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было! ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать оккупанты – бежать из нашего города", - подчеркнул Федоров.