ВОЙНА В Украине «Хлопки» в роССийском Белгороде: губернатор говорит, что погибли три человека, 50 домов частично разрушены

2022-07-03 11:00

В Белгороде после «серии хлопков» были разрушены пять домов, а 50 домов — частично разрушены. Три человека погибли, четыре человека пострадали.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслов Гладков.

«Предварительная информация на данную минуту: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью», — сообщил он.

Гладков заявил, что будет осуществлён подомовой и поквартирный обход с целью фиксации разрушений.

«По пострадавшим: на данный момент четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребёнок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трёх погибших», — добавил он.