ВОЙНА В Украине видео Минцифры анонсировало сразу два новых документа в Дії - пенсионное и вид на жительство

2022-07-05 15:37

Министерство цифровой трансформации анонсировало 2 новых документа в Дії. Это пенсионное удостоверение и вид на временное или постоянное проживание.

На своём сайте в Минцифры заявили, что начинают бета-тестирование этих документов.

Электронное пенсионное удостоверение в "Дії" имеет одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.

Оно формируется в приложении если документ, подтверждающий назначение лицу пенсии, является действительным и срок его действия не истек.

Ранее в ведомстве наглядно показали, как оформить статус безработного и получить помощь пособие в приложении Дия.