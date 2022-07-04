ВОЙНА В Украине Зеленский озвучил цель Украины: как пройдет восстановление страны

2022-07-04 18:00

Украина в рамках масштабного восстановления после войны должна стать не только безопасной и удобной для жизни страной, но и государством, которое в рекордно сжатые сроки получит статус полноправного члена ЕС.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил 4 июня во время выступления в Лугано (Швейцарии) на международном форуме, посвященном восстановлению Украины. Выступление транслировалось на официальном YouTube-канале Кабмина. "Украина предлагает свой национальный план восстановления, на основе которого можно будет реализовать каждую инициативу, каждую идею", – сказал Зеленский.

Среди ключевых принципов:

максимальная безопасность;

максимальная технологичность;

соблюдение экологических стандартов;

применение зеленых технологий;

реализация принципов безбарьерности;

направленность на интересы громад;

прозрачность при планировании, использовании средств и реализации проектов.

"Мы должны еще усилить наши институты, обновлять стандарты жизни. Наша цель – в том, чтобы Украина стала не только самой свободной страной в Европе, наиболее удобной для жизни и бизнеса, но и чтобы мы быстрее всех, кто двигался в ЕС, выполнили политическую часть работы", – заявил президент.