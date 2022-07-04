Украина в рамках масштабного восстановления после войны должна стать не только безопасной и удобной для жизни страной, но и государством, которое в рекордно сжатые сроки получит статус полноправного члена ЕС.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил 4 июня во время выступления в Лугано (Швейцарии) на международном форуме, посвященном восстановлению Украины. Выступление транслировалось на официальном YouTube-канале Кабмина. "Украина предлагает свой национальный план восстановления, на основе которого можно будет реализовать каждую инициативу, каждую идею", – сказал Зеленский.
Среди ключевых принципов:
максимальная безопасность;
максимальная технологичность;
соблюдение экологических стандартов;
применение зеленых технологий;
реализация принципов безбарьерности;
направленность на интересы громад;
прозрачность при планировании, использовании средств и реализации проектов.
"Мы должны еще усилить наши институты, обновлять стандарты жизни. Наша цель – в том, чтобы Украина стала не только самой свободной страной в Европе, наиболее удобной для жизни и бизнеса, но и чтобы мы быстрее всех, кто двигался в ЕС, выполнили политическую часть работы", – заявил президент.