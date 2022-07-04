ВОЙНА В Украине Зеленский озвучил цель Украины: как пройдет восстановление страны

2022-07-04 18:00

 

Украина в рамках масштабного восстановления после войны должна стать не только безопасной и удобной для жизни страной, но и государством, которое в рекордно сжатые сроки получит статус полноправного члена ЕС.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил 4 июня во время выступления в Лугано (Швейцарии) на международном форуме, посвященном восстановлению Украины. Выступление транслировалось на официальном YouTube-канале Кабмина. "Украина предлагает свой национальный план восстановления, на основе которого можно будет реализовать каждую инициативу, каждую идею", – сказал Зеленский.

Среди ключевых принципов:

  • максимальная безопасность;

  • максимальная технологичность;

  • соблюдение экологических стандартов;

  • применение зеленых технологий;

  • реализация принципов безбарьерности;

  • направленность на интересы громад;

  • прозрачность при планировании, использовании средств и реализации проектов.

"Мы должны еще усилить наши институты, обновлять стандарты жизни. Наша цель – в том, чтобы Украина стала не только самой свободной страной в Европе, наиболее удобной для жизни и бизнеса, но и чтобы мы быстрее всех, кто двигался в ЕС, выполнили политическую часть работы", – заявил президент.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Жданов объяснил, что значит для Украины и рф оккупация Северодонецка и Лисичанска

2022-07-04 19:30

"Ястребы, голуби и страусы": страны НАТО разделились в видении пути завершения войны в Украине

2022-07-03 19:00

Наступление из беларуси: у Зеленского озвучили позицию лукашенко по войне в Украине

2022-07-02 17:30

видео «Украина вернется к границам 1991 года, никаких других сценариев нет» — генерал-майор Кирилл Буданов

2022-07-01 19:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото ВСУ с помощью HIMARS отработали по оккупантам на Запорожском направлении

2022-07-04 21:00

Буданов оценил вероятность вторжения Беларуси

2022-07-04 20:30

Враг потерял перспективу победы: ВСУ рванули в контрнаступление сразу на трех участках

2022-07-04 20:00

Жданов объяснил, что значит для Украины и рф оккупация Северодонецка и Лисичанска

2022-07-04 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото ВСУ с помощью HIMARS отработали по оккупантам на Запорожском направлении 2022-07-04 21:00
Буданов оценил вероятность вторжения Беларуси 2022-07-04 20:30
Враг потерял перспективу победы: ВСУ рванули в контрнаступление сразу на трех участках 2022-07-04 20:00
Жданов объяснил, что значит для Украины и рф оккупация Северодонецка и Лисичанска 2022-07-04 19:30