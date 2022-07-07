ВОЙНА В Украине видео роССияне попали ракетой в пустой корабль – ОК "Юг"

2022-07-07 19:00

 

Одна из ракет, которую россияне выпустили по Одесской области 7 июля, попала в пустой танкер "Millennial Spirit" под флагом Молдовы, дрейфующий в территориальном море.

Источник: пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на официальное сообщение ОК "Юг" в Telegram

Дословно ОК "Юг": "Во время очередного авиационного удара по Одесщине из самолета Су-30 выпущены 2 ракеты Х-31. Одна попала в танкер "Millennial Spirit" под флагом Молдовы, дрейфующий в территориальном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту".

Детали: Сообщается, что на судне могут гореть остатки груза.

В ОК "Юг" напомнили, что танкер был обстрелян российскими военными кораблями в Черном море в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.

На момент первого попадания в судно на нем находилось более 500 тонн дизтоплива.

Из-за блокады россиянами судоходства танкер уже 4 месяца дрейфует в море без экипажа.

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