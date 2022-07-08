ВОЙНА В Украине Британия поможет Украине разминировать южное побережье в районе Одессы

2022-07-08 21:34

Британия поможет Украине разминировать южное побережье в районе Одессы, — Reuters.

"Да, я не хочу вдаваться в технические или военные детали, но вы можете понять это из того, что мы уже сделали в поставке оборудования для украинцев, чтобы помочь им защитить себя, мы, безусловно, говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу", — заявил Борис Джонсон.

На полное разминирование всех территорий в Украине уйдет не менее 10 лет. И это без учета местности, на которой сейчас идут активные боевые действия, — сообщили в ГСЧС.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото В Одессе осудили ту самую парочку предававшуюся любовным утехам на пляже

2022-07-08 10:27

видео Оккупанты физически не смогут высадить десант на побережье Одессы

2022-07-06 08:24

фото На одесских пляжах установили ограждения из сетки, которые закрывают подход к воде

2022-07-05 10:25

В Одессе запретили использование фейерверков, петард, салютов и движение шумного транспорта

2022-07-01 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Британия поможет Украине разминировать южное побережье в районе Одессы

2022-07-08 21:34

Около миллиона украинцев уже воюют или обучаются громить оккупантов

2022-07-08 20:34

Восстановление Мариуполя будет стоить более 14 млрд долларов

2022-07-08 19:31

фото + видео «єРабота»: Через «Дію» уже можно подать заявку на получение гранта на развитие бизнеса

2022-07-08 18:28
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Британия поможет Украине разминировать южное побережье в районе Одессы 2022-07-08 21:34
Около миллиона украинцев уже воюют или обучаются громить оккупантов 2022-07-08 20:34
Восстановление Мариуполя будет стоить более 14 млрд долларов 2022-07-08 19:31
фото + видео «єРабота»: Через «Дію» уже можно подать заявку на получение гранта на развитие бизнеса 2022-07-08 18:28