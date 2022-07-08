ВОЙНА В Украине Британия поможет Украине разминировать южное побережье в районе Одессы

2022-07-08 21:34

Британия поможет Украине разминировать южное побережье в районе Одессы, — Reuters.

"Да, я не хочу вдаваться в технические или военные детали, но вы можете понять это из того, что мы уже сделали в поставке оборудования для украинцев, чтобы помочь им защитить себя, мы, безусловно, говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу", — заявил Борис Джонсон.

На полное разминирование всех территорий в Украине уйдет не менее 10 лет. И это без учета местности, на которой сейчас идут активные боевые действия, — сообщили в ГСЧС.