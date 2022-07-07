ВОЙНА В Украине В россии ищут способы продолжить войну в Украине без общей мобилизации – британская разведка

2022-07-07 21:30

 

Российская госдума 5 июля одобрила в первом чтении законопроект о "специальных экономических мерах". Как отметили в разведке Минобороны Великобритании, этот шаг является попыткой кремля поддержать войну в Украине, не объявляя общую мобилизацию.

Цитата

"5 июля 2022 года госдума в первом чтении одобрила предложенный правительством рф закон о специальных экономических мерах. Вероятно, закон будет принят, и он предоставит властям специальные полномочия по контролю трудовых отношений, восстановлению мобилизационных средств и высвобождению активов из государственных резервов", - говорится в сообщении.

Детали

Британские разведчики предполагают, что этот законопроект является попыткой кремля ввести экономические меры для поддержки войны в Украине, не объявляя всеобщей мобилизации, что до сих пор остается "политически чувствительным" вопросом. Он также позволит россии избежать признания того, что она участвует в войне и не может преодолеть украинскую армию, над которой было преимущество в численности и вооружении.

Ранее

На территории временно оккупированного Крыма продолжается скрытая мобилизация, а также тайные захоронения солдат российской армии, участвующих в войне против Украины, заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

subscriber subscriber

Еще по теме

Новые атаки рф: Данилов заговорил об истощении роССийской армии в Украине, подробности

2022-07-07 20:30

В Украине уже работают 9 установок HIMARS и аналогичных систем от США и союзников – Данилов

2022-07-07 18:30

Авиация, ПВО, противотанковые ракеты: сенатор США призвал увеличить военную помощь Украине

2022-07-06 22:00

Боится обстрелов: Венгрия отказалась участвовать в поставках оружия Украине

2022-07-06 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Институт изучения войны: минобороны рф впервые за 133 дня войны умолчало о "достижениях"

2022-07-07 22:00

В россии ищут способы продолжить войну в Украине без общей мобилизации – британская разведка

2022-07-07 21:30

Новые атаки рф: Данилов заговорил об истощении роССийской армии в Украине, подробности

2022-07-07 20:30

фото + видео ВСУ уничтожают один склад за другим, у оккупантов паника: "Массово оставляют базы"

2022-07-07 20:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Институт изучения войны: минобороны рф впервые за 133 дня войны умолчало о "достижениях" 2022-07-07 22:00
В россии ищут способы продолжить войну в Украине без общей мобилизации – британская разведка 2022-07-07 21:30
Новые атаки рф: Данилов заговорил об истощении роССийской армии в Украине, подробности 2022-07-07 20:30
фото + видео ВСУ уничтожают один склад за другим, у оккупантов паника: "Массово оставляют базы" 2022-07-07 20:00