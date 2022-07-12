ВОЙНА В Украине Нидерланды передадут Киеву самое современное тяжелое оружие - премьер Марк Рютте уже подтвердил

2022-07-12 11:33

Нидерланды предоставят Украине современное тяжелое оружие – самоходные гаубицы и бронемашины. Об этом сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.

"Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам нужно поддерживать Украину современным вооружением. Я призываю всех своих коллег в Европе и в других уголках мира помогать Украине тяжелым оружием. Наша страна будет предоставлять тяжелое оружие – бронемашины и самоходные гаубицы. Я хочу призвать наших союзников сделать то же", – заявил Рютте.

Он предупредил, что война россии против Украины может продолжаться дольше, чем все надеялись. Но это не означает, что мир может отступить и пассивно наблюдать за происходящим.

"Мы должны сосредоточенно и в дальнейшем поддерживать Украину политически, постоянно заявляя о поддержке и постоянно оказывая давление на путинскую Россию, а также усиливая двустороннее и многостороннее политическое сотрудничество с Украиной"Ю – заявил Рютте.

Он заверил, что Нидерланды будут поддерживать Украину всеми возможными способами.

"Вы можете на нас рассчитывать и сейчас, и в ближайшие годы, и в дальнейшем", – резюмировал Рютте.

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Нидерланды передадут Киеву самое современное тяжелое оружие - премьер Марк Рютте уже подтвердил 2022-07-12 11:33
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