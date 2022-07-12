ВОЙНА В Украине Уже 10 обращений. роССияне начали просить визы для въезда в Украину, - МИД

2022-07-12 19:00

 

Министерство иностранных дел Украины получило первые обращения от граждан Российской Федерации за визами для поездки в страну.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер МИД Олег Николенко.

"Поступило десять обращений. Шесть на краткосрочные визы и четыре на долгосрочные с целью воссоединения с семьей", - отметил он.

Напомним, Украина ввела визовый режим с Россией с 1 июля 2022 года. Теперь российский гражданин не может попасть в Украину без соответствующей визы в загранпаспорте.

Также сообщалось, что россияне на территории своей страны могут обратиться за визами в 8 городах в центры VFS Global. При этом окончательное решение о въезде гражданина РФ принимают украинские пограничники.

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