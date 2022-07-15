Экономика У Зеленского оценили реальные потери госбюджета Украины из-за вторжения рф

2022-07-15 13:31

Советник Президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко призвал партнеров увеличить финпомощь. По его мнению, дефицит госбюджета в текущем году составляет в $8 млрд/мес

Украине нужна дополнительная финансовая поддержка, в том числе из США, одного оружия для нас сейчас мало.

Кроме этого, эмбарго на нефть сможет нанести мощный удар по рф и это тоже нам поможет.

По этому поводу продолжаются постоянные разговоры, которые так ни к чему и не привели.

Более того, некоторые европейские страны стали покупать даже больше российского газа и нефти, чем до войны.

 

 

 

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