ВОЙНА В Украине видео Ракетный удар по Одессе: в ВСУ заявили об угрозе из-за масштабного пожара

2022-07-16 09:30

Утром в субботу, 16 июля, в Одессе из-за пожара, вспыхнувшего от вражеского ракетного удара, возникла угроза возгорания опасных веществ.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В настоящее время возникла угроза приближения огня к взрывоопасным веществам. Продолжается тушение пожара", - сообщили в командовании.

На месте работают спасатели.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в видеообращении акцентировал внимание на том, что в результате ракетного удара никто не пострадал: охранники склада, в который попала вражеская ракета, придерживались правил безопасности во время воздушной тревоги, они спустились в укрытие, и "это сохранило им жизни".