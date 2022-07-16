ВОЙНА В Украине видео Ракетный удар по Одессе: в ВСУ заявили об угрозе из-за масштабного пожара

2022-07-16 09:30

 

Утром в субботу, 16 июля, в Одессе из-за пожара, вспыхнувшего от вражеского ракетного удара, возникла угроза возгорания опасных веществ.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В настоящее время возникла угроза приближения огня к взрывоопасным веществам. Продолжается тушение пожара", - сообщили в командовании.

На месте работают спасатели.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в видеообращении акцентировал внимание на том, что в результате ракетного удара никто не пострадал: охранники склада, в который попала вражеская ракета, придерживались правил безопасности во время воздушной тревоги, они спустились в укрытие, и "это сохранило им жизни".

 

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить

2022-07-15 09:34

За неделю HIMARS нанесли 50 ударов без единого промаха – Арестович

2022-07-14 16:00

фото + видео Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Виннице и выставил видео

2022-07-14 13:35

фото + видео роССийские оккупанты ударили ракетами по центру Винницы, много погибших и раненых, в том числе дети

2022-07-14 12:55

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Добро пожаловать, М270: в Украину поступило дальнобойное американское оружие

2022-07-16 10:30

Трусливо сбежали: оккупанты покинули здание Херсонской ОГА

2022-07-16 10:00

видео Ракетный удар по Одессе: в ВСУ заявили об угрозе из-за масштабного пожара

2022-07-16 09:30

Резников ждет от Запада ракеты для HIMARS, бьющие на 300 км

2022-07-16 09:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Добро пожаловать, М270: в Украину поступило дальнобойное американское оружие 2022-07-16 10:30
Трусливо сбежали: оккупанты покинули здание Херсонской ОГА 2022-07-16 10:00
видео Ракетный удар по Одессе: в ВСУ заявили об угрозе из-за масштабного пожара 2022-07-16 09:30
Резников ждет от Запада ракеты для HIMARS, бьющие на 300 км 2022-07-16 09:00