Украина получит ещё две батареи ЗРК NASAMS. Об этом сообщил представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
Речь идет не о двух установках, а о двух батареях. В батарею входит три огневых взвода, вооруженных 54 ракетами. Все 54 ракеты могут быть выпущены в течение 12 секунд.
Многие страны стоят в очереди на покупку данных ЗРК. Украина получит их вне очереди.
Эксперты говорят, что массированные удары HIMARS по складам оккупантов снизили активность артиллерии орков.
Слава Украине!
Победим!