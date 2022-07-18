ВОЙНА В Украине видео Небо будет закрыто! Украина скоро получит ещё две батареи ЗРК NASAMS

2022-07-18 09:37

Украина получит ещё две батареи ЗРК NASAMS. Об этом сообщил представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Речь идет не о двух установках, а о двух батареях. В батарею входит три огневых взвода, вооруженных 54 ракетами. Все 54 ракеты могут быть выпущены в течение 12 секунд.

Многие страны стоят в очереди на покупку данных ЗРК. Украина получит их вне очереди.

Эксперты говорят, что массированные удары HIMARS по складам оккупантов снизили активность артиллерии орков.

Слава Украине!

Победим!

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ВОЙНА В Украине

документ В Минобороны подтвердили, что военнообязанные могут свободно перемещаться по территории страны 2022-07-18 12:28
Украинки, которые с 1 октября станут на военный учет, не смогут выхать за границу 2022-07-18 11:33
фото В Крыму объявили охоту на комдива Анатолия Варочкина, отдавшего приказ выпустить ракеты по Виннице 2022-07-18 10:26
видео Небо будет закрыто! Украина скоро получит ещё две батареи ЗРК NASAMS 2022-07-18 09:37