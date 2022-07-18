ВОЙНА В Украине видео Небо будет закрыто! Украина скоро получит ещё две батареи ЗРК NASAMS

2022-07-18 09:37

Украина получит ещё две батареи ЗРК NASAMS. Об этом сообщил представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Речь идет не о двух установках, а о двух батареях. В батарею входит три огневых взвода, вооруженных 54 ракетами. Все 54 ракеты могут быть выпущены в течение 12 секунд.

Многие страны стоят в очереди на покупку данных ЗРК. Украина получит их вне очереди.

Эксперты говорят, что массированные удары HIMARS по складам оккупантов снизили активность артиллерии орков.

Слава Украине!

Победим!