ВОЙНА В Украине Литва передает Украине ЗРК NASAMS и бронетранспортеры M113

2023-06-29 11:34

Украина получит от Литвы две пусковые системы зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter.

"Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. Противовоздушная оборона является ключевой в украинской борьбе с агрессором. С нетерпением ожидаю новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. Вместе к победе!", - написал прибывший сегодня в Киев с необъявленным визитом Науседа.

Помимо пусковых установок ЗРК NASAMS Литва передаст Украине дополнительные бронетранспортеры и боеприпасы.

Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, планируемый литовский пакет военной помощи будет включать также 10 бронетранспортеров M113. Общее количество этих бронетранспортеров, переданных Литвой, составит 72 единиц.

СПРАВКА:

NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) - передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневренными аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Батарея включает радиолокационную станцию, буксируемую пусковую установку с шестью контейнерами для ракет AMRAAM с дальностью до 40 км и командным пунктом управления. Комплекс разработала норвежская фирма Kongsberg Defence&Aerospace в сотрудничестве с американской фирмой Raytheon.