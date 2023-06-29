ВОЙНА В Украине Литва передает Украине ЗРК NASAMS и бронетранспортеры M113

2023-06-29 11:34

Украина получит от Литвы две пусковые системы зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter.

"Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. Противовоздушная оборона является ключевой в украинской борьбе с агрессором. С нетерпением ожидаю новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. Вместе к победе!", - написал прибывший сегодня в Киев с необъявленным визитом Науседа.

Помимо пусковых установок ЗРК NASAMS Литва передаст Украине дополнительные бронетранспортеры и боеприпасы.

Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, планируемый литовский пакет военной помощи будет включать также 10 бронетранспортеров M113. Общее количество этих бронетранспортеров, переданных Литвой, составит 72 единиц.

СПРАВКА:

NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) - передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневренными аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Батарея включает радиолокационную станцию, буксируемую пусковую установку с шестью контейнерами для ракет AMRAAM с дальностью до 40 км и командным пунктом управления. Комплекс разработала норвежская фирма Kongsberg Defence&Aerospace в сотрудничестве с американской фирмой Raytheon.

subscriber subscriber

Еще по теме

Литва приобрела для Украины два ЗРК NASAMS

2023-06-28 16:05

Великобритания поставит Украине ракеты AMRAAM для новейших американских ЗРК NASAMS

2022-10-21 18:28

видео Когда натовские комплексы NASAMS полностью закроют украинское небо

2022-09-30 13:33

видео Небо будет закрыто! Украина скоро получит ещё две батареи ЗРК NASAMS

2022-07-18 09:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Силы обороны Украины имеют успехи на юге и востоке, - Замминистра обороны Анна Маляр

2023-06-29 13:35

За сутки ВСУ снизили численность армии врага почти на 700 бойцов, уничтожили 12 танков и БТР

2023-06-29 12:30

Литва передает Украине ЗРК NASAMS и бронетранспортеры M113

2023-06-29 11:34

Повреждение мостов в Чонгаре нанесло критический урон военной логистике оккупантов на Юге

2023-06-29 08:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Силы обороны Украины имеют успехи на юге и востоке, - Замминистра обороны Анна Маляр 2023-06-29 13:35
За сутки ВСУ снизили численность армии врага почти на 700 бойцов, уничтожили 12 танков и БТР 2023-06-29 12:30
Литва передает Украине ЗРК NASAMS и бронетранспортеры M113 2023-06-29 11:34
Повреждение мостов в Чонгаре нанесло критический урон военной логистике оккупантов на Юге 2023-06-29 08:26