ВОЙНА В Украине видео Среди оккупантов — паника: в районе Новой Каховки снова уничтожили склад боеприпасов рф

2022-07-18 17:00

 

Утром 18 июля жители Новой Каховки проснулись от звуков взрывов. В местных Telegram-каналах пишут, что взорвался очередной склад с боеприпасами, который российские войска оборудовали в окрестностях города.

Пользователи утверждают, что удар пришел по складам в район Олешковского полигона.

«Нам с Казачьих Лагерей видно-слышно было, и детонация в течение 1.5 часа, только вроде притихло», — сообщил местный житель в 7:00.

Отмечают также, что по этому же месту ВСУ ранее уже наносили удар.

«Походу, сейчас Олешковские пески 2.0. По БК. Недавно их там уже накрывали, ничему их не учит, на то же место», — отмечают очевидцы.

 

 

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что удар был нанесен по складу в селе Райское Новокаховской громады.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что в рядах оккупантов царит «паника и суета».

«Утро не утро, без жареной русни. Новая Каховка. Очередной склад «селитры и гуманитарки» приказал долго жить. У орков снова паника и суета» , — отметил Братчук.

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