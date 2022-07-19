ВОЙНА В Украине видео В Харьковской области разведчики уничтожили ДРГ роССийских морпехов и взяли в плен ее командира

2022-07-19 17:30

 

Украинские защитники ликвидировали вражескую диверсионно-разведывательную группу в Харьковской области. В нее входили морские пехотинцы Северного флота России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Разведгруппа "Кедр" обнаружила в селе Дементьевка Дергачевского района российскую ДРГ. Крупное подразделение оккупантов размещалось в разрушенных домах.

Украинские разведчики открыли огонь и уничтожили 36 морпехов, многих ранили. Позже "Кедр" с нацгвардейцами и бойцами теробороны, несмотря на значительное численное превосходство врага, в боях заставили оккупантов отойти.

Защитники получили многочисленные трофеи и взяли в плен раненого командира взвода ДРГ. Им оказался уроженец Запорожской области 1989 года рождения, Станислав Трутнев. Он является военнослужащим 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. До этого три года он был в Сирии.

Сейчас командир оккупантов находится одном из госпиталей в Украине.

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