Политика Новым главой САП стал Александр Клименко: что о нем известно

2022-07-19 18:30

Конкурсная комиссия утвердила результаты конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Победителем стал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.

Такое решение 19 июля единогласно поддержали все члены комиссии.

«Определить кандидатуру Клименко Александра Васильевича, отобранную согласно рейтингу на вакантную должность заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Синюк Андрей Владимирович отобран согласно рейтингу на вакантную должность заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Опубликовать решение на официальном веб-сайте Офиса генерального прокурора и отправить решение генеральному прокурору», – объявила решение глава комиссии Екатерина Коваль.

Комиссия также утвердила результаты конкурса на должность начальника пятого отдела прокуроров САП. Победителем стал Сергей Савицкий.

Что известно об Александре Клименко

Клименко – 35 лет, выходец из Слобожанщины. Высшее образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове (юрист).

Его профессиональная карьера началась с должности следователя, а затем старшего следователя в органах внутренних дел Киева в марте 2010 года.

С ноября 2015 года – старший следователь в Национальной полиции. Он расследовал хищение средств в Укрзализныце. Клименко выяснил, что чиновники заключали фиктивные договоры, таким образом выводя средства из госпредприятия. Он написал письмо, чтобы остановить такие выплаты. Однако его руководитель требовал отозвать это письмо, а когда Клименко отказался, ему приказали сдать удостоверение и покинуть управление.

В марте 2016 года Клименко принял участие в конкурсе и стал детективом Национального антикоррупционного бюро. А уже через год – старшим детективом, с ноября 2017 года – руководителем отдела.

За это время он расследовал уголовные производства относительно экс-нардепа-беглеца Александра Онищенко, бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Он возглавлял группу прокуроров по делу экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

21 декабря 2021 года комиссия по избранию руководства САП по результатам конкурса объявила рейтинг кандидатов. Александр Клименко набрал 246 баллов, прокурор Андрей Синюк — 229. Однако глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры до сих пор не был назначен.

С требованием назначить главу САП обратился президент Владимир Зеленский к конкурсной комиссии, поскольку это одно из условий вступления Украины в ЕС.