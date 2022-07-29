Курьезы В Херсонской области испуганные наступлением ВСУ оккупанты сбили свой же вертолет Ка-52

2022-07-29 19:31

В Херсонской области ПВО оккупантов сбила российский вертолет Ка-52. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки три российских Ка-52 на Херсонщине намеревались атаковать наши подразделения, но... нанесли удар по своим.

Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь перепуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск. Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль", - отметили в Генштабе.

Еще один "жест доброй воли" от оккупантов, который сэкономил нам ракету и приблизил нашу победу :-)

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