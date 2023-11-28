ВОЙНА В Украине СБУ задержала киевского блогера, занимавшегося дискредитацией Сил обороны

2023-11-28 10:26

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задокументировали в Киеве информационно-подрывную деятельность столичного блогера, занимавшегося дискредитацией Сил обороны. Об этом сообщает СБУ на своем Telegram-канале. Злоумышленнику теперь грозит до восьми лет тюрьмы.

"Злоумышленник в комендантский час намеренно передвигался по улицам города и провоцировал конфликтные ситуации с военнослужащими ВСУ и правоохранителями. Во время таких инцидентов фигурант делал видеострим на собственной странице в Facebook, в котором оскорблял украинских защитников и фиксировал их геолокации на территории столицы", - говорится в сообщении.

Служба безопасности отмечает, что российские спецслужбы могли использовать онлайн-трансляцию блогера для идентификации украинских защитников и отслеживания мест их пребывания.

Сотрудники СБУ обнаружили по месту жительства фигуранта мобильный телефон и компьютерную технику, используемые для распространения провокативного контента.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему подозрение по статье Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

Фигурант не явился на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения, поэтому он будет доставлен в суд принудительно на основании определения о приводе.