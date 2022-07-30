ВОЙНА В Украине Британская разведка: у Херсона роССияне установили понтонные мосты и паромную переправу

2022-07-30 18:30

Украинские войска продолжают наносить удары по коммуникациям и составам на временно оккупированных территориях.

Россияне пытаются справиться с последствиями ударов ВСУ по логистическим путям. В частности, возле захваченного Херсона враг установил два понтонных моста и паромную переправу.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В обзоре также отмечают, что украинские защитники отразили небольшие атаки российских оккупантов в Донецкой области.

Кроме того, в британском Минобороны также упомянули и временно оккупированные территории Украины. Отмечается, что Москва оказывает давление на оккупационные администрации. Зокоема Кремль подталкивает коллаборантов укрепить контроль над временно захваченными регионами и провести так называемые "референдумы" в конце года.

"Россия сейчас классифицирует оккупированные территории как временную "военно-гражданскую администрацию". Местные власти, вероятно, вынуждают население раскрывать личные данные для составления списков голосования", — отмечают в разведке.

Как сообщалось, на временно оккупированные россиянами украинские территории приехали члены путинской партии "Единая Россия". Москва все еще ожидает присоединения захваченных территорий к РФ. Аналитики Института изучения войны отмечают, что именно поэтому функция "единороссов" – это подготовка к так называемым незаконным референдумам.