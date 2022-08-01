ВОЙНА В Украине КАРТА Стало известно, как выглядит морской коридор, по которому будут перевозить украинское зерно

2022-08-01 13:32

После официального объявления коридоров для судов, которые будут вывозить украинское зерно. В Одесской области приступили к разблокированию портов, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Уже возобновлена работа портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В портах подготовили навигационное и гидрографическое обеспечение для безопасности судоходства. Схема вывоза зерна предусматривает, что суда будут собираться в караван, который будет сопровождать украинский корабль.

1 — район огляду суден, прийому та висадки лоцмана

2 — район, де будуть формувати та розформовувати конвой

Фіолетова лінія — морський кордон (12-мильна зона, територіальні води). Синя крапка — острів Зміїний.

 

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Во временно оккупированный Мариуполь подвезли большую партию тяжело раненных оккупантов 2022-08-01 11:33
В Херсонской области массовое дезертирство оккупантов - за беглецами охотятся заградотряды 2022-08-01 10:26