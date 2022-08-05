Спорт Трансгендерам официально разрешили участвовать в женском триатлоне

2022-08-05 22:12

Еще одна международная федерация уравняла права трансгендерных спортсменов и женщин. Международный союз триатлона согласовал новые правила, которые позволят таким атлетам участвовать в женских соревнованиях. Об этом сообщает Insidethegames.

Среди основных ограничений - трансгендеры должны показывать низкий уровень тестостерона в течение последних двух лет и не участвовать в мужских соревнованиях последних четыре года.

Отметим, что решение было принято путем голосования членов Международного союза триатлона. При этом, президент Комитета спортсменов Тамаш Тот и вице-президент союза Ян Говард голосовали против. Обновленные правила вступят в силу уже со 2 сентября.

"Мы изучаем этот вопрос больше года, прислушиваемся к мнению всех заинтересованных сторон в союзе. Могу только поблагодарить все комитеты и комиссии за подробную работу, которую они провели для информирования об этой политике.

Мы небольшая международная федерация, но в нашей ДНК всегда была инклюзивность и гендерный баланс. Политика, которую мы только что утвердили, показывает, что мы отдаем приоритет принципу справедливости, но демонстрируем инклюзивность.

Это полностью соответствует рекомендации МОК и аналогично тому, что делали другие международные федерации в последние месяцы

Мы, конечно, будем следить за ситуацией и эволюцией этой политики, и мы открыты для пересмотра и обсуждения ее столько, сколько это будет необходимо со временем, поскольку эта тема все еще развивается, и мы должны вовремя реагировать", - сказала президент Международного союза триатлона Марисоль Касадо.