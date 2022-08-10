ВОЙНА В Украине видео Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение 9 вражеских самолетов в Крыму

2022-08-10 19:00

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение девяти самолетов захватчиков во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает командование ВС ВСУ.

Цитата

"Саки. Минус девять самолетов оккупантов", - говорится в сообщении.

Дополнение

После вчерашних взрывов на аэродроме во временно оккупированном Крыму потери российских оккупантов выросли на 9 самолетов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В ВС ВСУ заметили, что после взрывов на аэродроме в Крыму "акта возмездия" в виде воздушных ракетных ударов от российских оккупантов ночью не было.