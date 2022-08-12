ВОЙНА В Украине Украинка использует сайты с порно и азартными играми, чтобы нанести урон пропаганде рф - как это работает

2022-08-12 15:37

Украинка Анастасия Байдаченко по-своему разрушает российскую пропаганду: использует сайты с порно и азартными играми, чтобы рассказывать россиянам правду о войне. Об этом сообщает Business Insider.

 Сообщается, что Анастасия размещает на таких сайтах рекламу с фото и видео происходящего в Украине.

Женщина, которая является исполнительным директором Бюро интерактивной рекламы, говорит, что на этих веб-сайтах низкие показатели блокировки рекламы, кроме того, реклама на этих сайтах проста и доступна, она легко доходит до пользователя сайта.

По мнению Байдаченко, около 80% таких объявлений дошли до россиян и белорусов.

"У сайтов для взрослых и азартных игр есть российская аудитория, и рекламные платформы могут продавать нам этот трафик", - утверждает Анастасия Байдаченко.

Напомним, кремлевские пропагандисты привлекали актеров, чтобы те изображали тела погибших. Для подтверждения "бесчинств" ВСУ россияне сняли пару сюжетов с погибшей женщиной. Тело женщины демонстративно на камеру накрыли красным одеялом. Во время этого "труп" двигал головой, устраиваясь поудобнее.

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