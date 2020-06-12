Политика Twitter заблокировал более 30 тысяч аккаунтов, стала известна реальная причина

2020-06-12 21:36 99
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Более 32 тысяч учетных записей в Twitter были заблокированы из-за подозрения в пропаганде.

"Сегодня мы вносим 32 242 аккаунта в архив информационных операций, связанных с государствами. Они включают три отдельные группы операций, которые мы приписываем КНР, России и Турции. Каждый аккаунт и фрагмент содержания, связанный с этими операциями, навсегда удален из службы", -  сообщает компания в блоге.

В компании говорят, что аккаунты были заблокированы из-за различных нарушений политики манипуляции Twitter.

Кроме того, Twitter идентифицировала 23 750 активных учетных записей, создававших контент, благоприятный для КНР. Еще 150 тысяч аккаунтов использовались для ретвитов этого контента. Аккаунты "распространяли геополитические нарративы, благоприятные для Коммунистической партии Китая".

Еще 1152 аккаунтов из России занимались политической пропагандой внутри страны. В частности, сеть аккаунтов делала репосты ради политических целей - продвижения определенных политсил.

Также компания обнаружила 7340 аккаунтов, которые использовали скоординированную несанкционированную деятельность, ориентированную на внутреннюю аудиторию в Турции.

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