Мир В Молдове официально запретили транслировать на ТВ и радио роССийские новости

2022-06-20 14:31

Власти Молдовы запретили транслировать российские новости. Президент страны Майя Санду подписала закон об информационной безопасности, сообщила накануне глава Совета по телевидению и радио Лилиану Вицу в эфире Rlive.

Известно, что этот закон вступит в силу со следующей недели. Документ запрещает молдовским телеканалам транслировать новостные и аналитические программы Оркостана, а также российские военные фильмы.

Также документ определяет понятие "дезинформация", которая несет угрозу информационной безопасности. Речь идет об информации, которая "оправдывает или продвигает военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы".

За распространение дезинформации предусмотрены штрафы от 40 до 100 тысяч леев (от 2 до 5 тысяч евро), а также приостановление лицензии на вещание на срок до семи дней. Контролировать исполнение закона будет Совет по телерадиовещанию.

Напомним, 18 июня в Кишиневе прошло первое совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы. В нем отказался принимать участие оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдовы.