ВОЙНА В Украине Оккупанты сбежали возле Соледара и Серебрянки, активные боевые действия на Донбассе продолжаются – Генштаб

2022-08-14 10:30

Российские оккупанты совершили ряд попыток разведки боем на нескольких направлениях, однако потерпели неудачу. В то же время ожесточенные бои продолжаются на востоке Украины.

Войска РФ прибегают к тактике выжженной земли и обстреливают гражданскую инфраструктуру из тяжелого вооружения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 14 августа.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. На последнем идет ротация подразделений Западного военного округа. Враг продолжает обстрелы из ствольной артиллерии приграничных населенных пунктов с территории РФ.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, поддерживают высокую интенсивность ведения воздушной разведки с помощью беспилотников.

Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Питомник, успеха не имел, понес потери и отошел. Нанес авиационные удары возле Перемоги, Ртищевки и Питомника. Враг принимает меры по логистическому обеспечению подразделений и восполнению потерь.

На Славянском направлении противник производил огневое поражение из танков и реактивной артиллерии недалеко от Бражковки, Богородичного и Долины. В районе Долины пытался прорвать оборону наших подразделений. Бессмысленный штурм украинские воины отразили.

На Донецком направлении враг обстреливал наши подразделения из танков, ствольной и реактивной артиллерии. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении российские оккупанты нанесли авиаудары возле Спорного. Совершили попытку разведки боем в районе Серебрянки, после огневого поражения от наших воинов бежали. Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Спорного, успеха не имел, отошел. В районе Ивано-Дарьевки боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении из артиллерии и танков враг обстреливал гражданскую инфраструктуру населенных пунктов и позиции сил обороны. Нанес авиационные удары в районах Соледара и Веселой Долины. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня. Совершил попытку ведения разведки боем вблизи Соледара, потерпел огневое поражение и скрылся. Противник вел наступательные действия в районе Зайцева, успеха не имел, отошел. Бои продолжаются.

На Авдеевском направлении, кроме обстрелов ряда населенных пунктов из артиллерии, оккупанты нанесли авиационные удары возле Марьинки. Враг продолжил воздушную разведку БПЛА. Вел штурмовые действия в направлениях Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел. В районе населенного пункта Первомайское боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики не прекращают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также из танков вдоль линии столкновения. Противник задействовал авиацию возле Пречистовки и Угледара. Воздушную разведку вел БПЛА оперативно-тактического уровня.

Совершил попытку ведения разведки боем в районе населенного пункта Пречистовка, после огневого поражения отошел. Ведет наступление в районе населенного пункта Павловка, боевые действия продолжаются. Развернул и активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций. Враг продолжает ведение разведки БПЛА. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи поддержки наземной группировки войск и блокирования северо-западной части Черного моря. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполняют огневые задачи по командным пунктам, скоплениям техники и полевым складам боеприпасов противника. Потери оккупантов уточняются.

Напомним, российские оккупационные войска намерены изменить приоритет наступления на северо-востоке Донецкой области. В частности, вражеская армия усиливает атаки вокруг города Северск.

Ранее сообщалось, что в результате повреждения ряда мостов на территории Херсонской области российские оккупанты потеряли способность защищаться даже от ограниченных контратак Вооруженных сил Украины. Сейчас враг не может поддерживать крупномасштабные механизированные операции без надежных логистических связей.