ВОЙНА В Украине В Украине заработает электронная очередь для пересечения границы – премьер

2022-08-14 20:00

Кабинет Министров Украины сейчас работает над расширением пропускной способности пограничных пунктов пропуска. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Кабинет министров работает над развитием качественной приграничной инфраструктуры. Особенно важно сейчас ускорить прохождение на пунктах пропуска людей, автомобилей и грузов будет способствовать активизации работы бизнеса и увеличению товарооборота», – сообщил Шмыгаль.

Детали

Правительство планирует: