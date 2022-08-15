ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях

2022-08-15 13:32

Президент Владимир Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Соответствующие указы появились на сайте президента.

Так, Артем Бондаренко был уволен с должности главы СБУ во Львовской области и назначен на такую же должность в Киеве и области. Он сменил уволенного Сергея Зайца.

В Тернопольской области должности лишился Юрий Борейчук.

Месяц назад украинский лидер отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Через пару дней он был уволен Верховной Радой. Исполняющим обязанности главы СБУ стал Василий Малюк.